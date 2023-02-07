При участии Максима Авдеева в Ярославской области реализован ряд крупнейших инвестиционных проектов. Фото: Правительство Ярославской области

Максим Авдеев назначен первым заместителем председателя ярославского правительства. С 2016 года Авдеев занимал пост зампреда и курировал вопросы инвестиций, а также блок промышленности, транспорта, культуры и туризма.

О кадровых изменениях во время оперативного совещания сообщил глава региона Михаил Евраев.

- При участии Максима Авдеева в Ярославской области реализован ряд крупнейших инвестиционных проектов, созданы условия для развития туристической отрасли. По итогам 2022 года регион посетили более 2 миллионов ночующих туристов. Это инвестиции в экономику и создание комфортных условий для жителей области. В новой должности Максим Александрович продолжит заниматься данными направлениями, - сказал губернатор.