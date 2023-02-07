Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 февраля 2023 9:01

Максим Авдеев назначен первым заместителем председателя ярославского правительства

Ранее он занимал пост зампреда
Полина Вачнадзе
При участии Максима Авдеева в Ярославской области реализован ряд крупнейших инвестиционных проектов.

При участии Максима Авдеева в Ярославской области реализован ряд крупнейших инвестиционных проектов.

Фото: Правительство Ярославской области

Максим Авдеев назначен первым заместителем председателя ярославского правительства. С 2016 года Авдеев занимал пост зампреда и курировал вопросы инвестиций, а также блок промышленности, транспорта, культуры и туризма.

О кадровых изменениях во время оперативного совещания сообщил глава региона Михаил Евраев.

- При участии Максима Авдеева в Ярославской области реализован ряд крупнейших инвестиционных проектов, созданы условия для развития туристической отрасли. По итогам 2022 года регион посетили более 2 миллионов ночующих туристов. Это инвестиции в экономику и создание комфортных условий для жителей области. В новой должности Максим Александрович продолжит заниматься данными направлениями, - сказал губернатор.