Рыбинца будут судить за распространение интимных фотографий

30-летнему жителю Рыбинска грозит два года лишения свободы за вмешательство в чужую личную жизнь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летнему жителю Рыбинска грозит два года лишения свободы за вмешательство в чужую личную жизнь. Мужчина, обозленный на свою бывшую супругу, выставил в социальную сеть ее интимные фотографии. Опозоренная на весь город женщина написала заявление в правоохранительные органы.

И маленькая месть обиженного экс-супруга привела к уголовному преследованию. В отношении мужчины было возбуждено дело по статье «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составлявших его личную тайну, без согласия».

- Свою вину житель Рыбинска признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело расследовалось Рыбинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.