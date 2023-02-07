Главный врачом Ярославской областной больницы назначен Михаил Осипов

Главным врачом Ярославской областной клинической больницы назначен Михаил Осипов.

Сегодня, 7 февраля, главным врачом Ярославской областной клинической больницы назначен Михаил Осипов. Ранее он возглавлял ярославский госпиталь ветеранов, работал директором регионального департамента здравоохранения, главным врачом Тутаевской ЦРБ.

- Областная больница – это флагманское учреждение здравоохранения региона, - сказал Михаил Осипов. – Одной из главных моих задач будет объединение команды профессионалов, которыми являются сотрудники больницы, для решения важнейших задач. Нам предстоит усилить такие направления, как работа поликлиники в части регистратуры, сокращение срока ожидания медицинской помощи от момента получения направления до первичного приема специалиста и далее, проработать вопрос четкого соблюдения маршрутизации. Кроме того, предстоит усилить работу приемного отделения, организовать там мультидисциплинарные бригады для того, чтобы пациент в максимально быстрые сроки после постановки диагноза начал получать специализированную помощь.

Теперь уже бывший главный врач областной больницы Александр Корнилов перешел на работу в больницу №3 Ярославля. Он назначен ее руководителем. Исполнять обязанности главврача госпиталя ветеранов будет Мира Канавина.