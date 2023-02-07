Педагогам Ярославля на 10% повысили оклад

У ярославских педагогов выросла зарплата. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление об увеличении оклада работникам образования. В среднем повышение составило 10%.

Например, у учителей школ оклад вырос на 674 рубля – с 6 739 рублей до 7 413-и. Воспитатели детских садов будут получать на 758 рублей больше: не 7 581 рубль, как это было до 1 января 2023 года, а 8 339 рублей.

Повышение окладов коснулось и работников дополнительного образования, за исключением тех, кто работает в «Городском центре развития образования». Больше будут получать сотрудники детского дома «Чайка» - и педагоги, и медперсонал.

Повышение коснется 8 тысяч ярославских педагогов. Вырастут оклады и у педагогов, работающих в других муниципальных образованиях Ярославской области.