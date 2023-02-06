Бывшего худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса наградили орденом Мужества посмертно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывшего художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили в официальной группе Первого русского со ссылкой на ИА ТАСС.

- Как говорится в указе главы государства, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации, Пускепалис награжден "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга", - сообщили сотрудники театра имени Федора Волкова.

Напомним, что 20 сентября 2022 года актер Сергей Пускепалис погиб в автомобильной катастрофе.