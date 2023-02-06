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НовостиОбщество6 февраля 2023 14:48

Бывшего худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса наградили орденом Мужества посмертно

Наградил актера президент России Владимир Путин
Анастасия ГОЛУБЕВА
Бывшего худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса наградили орденом Мужества посмертно

Бывшего худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса наградили орденом Мужества посмертно

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывшего художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили в официальной группе Первого русского со ссылкой на ИА ТАСС.

- Как говорится в указе главы государства, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации, Пускепалис награжден "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга", - сообщили сотрудники театра имени Федора Волкова.

Напомним, что 20 сентября 2022 года актер Сергей Пускепалис погиб в автомобильной катастрофе.