В Рыбинске 7 февраля частично перекроют улицу Пушкина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске завтра, 7 февраля, с 9 часов частично перекроют улицу Пушкина. Будут проводиться аварийные работы на водопроводе ГП ЯО «Северный водоканал». Движение ограничат на участке от улицы Карякинской до улицы Плеханова при движении в сторону железнодорожного вокзала.

До окончания аварийных работ изменится движение общественного транспорат:

- автобусы маршрутов № 5, 6, 9, 25, 101, 111, 109, 116 будут осуществлять движение по улице Герцена, улице Луначарского с остановкой «Сенной рынок», улице Плеханова, улице Пушкина. В обратную сторону своими маршрутами;

- троллейбусы маршрута №5 будут осуществлять движение по улице Фурманова, улице Плеханова, железнодорожный вокзал, улице Плеханова, улице Свободы, улице Крестовая и далее по маршруту. В обратную сторону по Крестовой улице, улице Свободы, улице Плеханова, ж/д вокзал, улице Плеханова, улице Фурманова и далее своим маршрутом.