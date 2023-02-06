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НовостиОбщество6 февраля 2023 12:10

Во время СВО погиб 21-летний парень из Бурмакино Ярославской области

Юрий Черенков посмертно награжден орденом Мужества
Полина Вачнадзе
В Ярославской области простятся с погибшим во время СВО Юрием Черенковым.

В Ярославской области простятся с погибшим во время СВО Юрием Черенковым.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При исполнении воинского долга погиб 21-летний житель поселка Бурмакино Ярославской области Юрий Черенков. Парень служил рядовым гранатометного отделения мотострелкового батальона. Посмертно молодой человек награжден орденом Мужества.

- Вечная память, вечная слава твоим поступкам. Для кого-то ты друг, а для меня ты брат, родной душой и сердцем. Ты всегда со мной, - пишет о погибшем Николай К.

В комментариях жители области выражают соболезнования родным Юрия:

- Оля, прими соболезнования. Столько потерь: муж, девять дней отцу, а теперь и сын.

Прощание с Юрием Черенковым пройдет завтра, 7 февраля, в поселке Бурмакино в церкви Новомучеников и Исповедников Российских. Начало – в 10:30.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора региона, - сообщили в правительстве области.