В Рыбинске засыпали песком горку, по которой дети скатывались на дорогу под колеса машин

Дети скатывались с горки под колеса машин. ФОТО: группа "Гибдд Город-Рыбинск"

На улице 9 Мая в Рыбинске засыпали песко-соляной смесью склон, на котором дети раскатали горку. С этой горки ребятня выкатывалась прямо на проезжую часть, под колеса автомобилей.

Потенциально опасное место для игр детворы выявили во время ежедневного мониторинга. Меры приняли оперативно и, возможно, это помогло избежать несчастного случая.

В Рыбинске засыпали опасную горку. ФОТО: " Гибдд Город-Рыбинск"

- Ранее, в том числе после полученной от неравнодушных участников дорожного движения информации, были ликвидированы опасные стихийные горки в других районах города, - сообщили в ГИБДД Рыбинска.

Инспекторы обращаются к горожанам: если вы увидели, что раскатанная детьми горка выходит на проезжую часть, сообщите о данном факте в дежурную часть ГИБДД. Телефон дежурной группы ОР ДПС ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» 222-427.