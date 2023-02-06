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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 10:59

Из-за кота часть города в Ярославской области осталась без горячей воды и отопления

Животное сумело пробраться в помещение с высоковольтным оборудованием
Полина Вачнадзе
Кот оставил половину Тутаева без воды и отопления.

Кот оставил половину Тутаева без воды и отопления.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные вся правобережная часть Тутаева Ярославской области осталась без горячей воды и отопления. Как выяснилось, виновником коммунальной аварии и холода в квартирах тутаевцев стал кот.

- Он проник в помещение с высоковольтным оборудованием, упал на шины и ценой своей жизни обесточил часть оборудования – отработала автоматика защиты цепи, - сообщили в группе «Типичный Тутаев» ВКонтакте со ссылкой на одного из ликвидаторов аварии.

Устранением неполадок занимались сотрудники Тутаевской ПГУ и «Горэлектросети».

А сердобольные тутаевцы, хоть и провели некоторое время без благ цивилизации, кота ни в чем винить не стали, а только пожалели несчастное животное.

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