После ДТП, в которое попал автобус «Рыбинск – Ярославль», пассажиры рассказали о транспорте, который ездит по этому маршруту

При перевозке пассажиров автобусом "Рыбинск - Ярославль" следователи нашли нарушения, опасные для пассажиров. Фото: Прокуратура Ярославской области

В субботу, 4 февраля, недалеко от поселка Фоминское Тутаевского района автобус №500 «Рыбинск – Ярославль» попал в аварию. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, транспорт выехал в кювет и опрокинулся на бок. Пострадали в ДТП три человека.

Региональный СКР возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Проверка установила, что при перевозке пассажиров были допущены нарушения, которые создавали угрозу для здоровья людей. Какие именно нарушения, следователи пока не сообщают.

А в социальных сетях ярославцы, которым приходится пользоваться автобусами маршрута №500 рассказали, в каком состоянии выходит транспорт в рейсы.

- Входная дверь на кочках подскакивает и отходит, видно улицу. Зимой очень холодно ездить, сама ехала в январе на подобном автобусе и были сломаны дворники, водитель до «Рио» от вокзала Ярославль Главный ехал практически не видя дороги. Его звонок начальству результата не дал, поэтому он так и поехал. Но ехать было страшно. Отдельного внимания заслуживают водители, которые не всегда русский язык понимают, гоняются и в снег, и в зной. Транспорт дребезжит со всех сторон, - рассказывает Анна Т. в группе «Жесть Ярославль».

- А мы часто ездим по этому направлению. Стараемся уехать на поезде, потому что реально беспредел творится! Мало того, что битком набивают народ, так еще и в 30-градусные морозы они ездили без печек все ледяные! Ехать было просто невозможно просто! Автобусы грязные, часто без задних стекол, вместо них приколочен поликарбонат. Сифонило отовсюду, - делится своими воспоминаниями от поездок на автобусе Зульфира К.

На эти замечания отреагировали в департаменте транспорта Ярославской области.

- Спасибо, что поделились с нами, информацию примем во внимание. По факту случившегося ведется расследование компетентными органами, - ответили в ведомстве.