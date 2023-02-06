В Ярославской области 6 февраля заразилось коронавирусом 50 человек

В Ярославской области коронавирусом заболели 50 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 6 февраля, коронавирусом заболели 50 человек, вылечились 14. Новых смертей нет. Госпитализировали троих пациентов.

Ровно год назад, 6 февраля 2022-го, вирус подхватили 1058 жителей региона, и это на тот момент был рекорд по числу суточных заражений. В тот день скончались 7 человек, 162 были госпитализированы.

С начала пандемии в регионе COVID-19 перенесли 190 714 человек, 2 890 ярославцев с болезнью не справились.

В России 6 февраля заболели коронавирусом 8 084 человека, вылечились 5 010. За сутки скончались 40 россиян.