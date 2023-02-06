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НовостиОбщество6 февраля 2023 9:36

В Ярославле на ЛЭП в виде медведя сделали неоновую подсветку

Конструкция высотой с девятиэтажный дом светилась красным, желтым, оранжевым и зеленым цветами
Полина Вачнадзе

Тридцатиметровая электроопора в виде медведя с секирой, установленная на пересчении Московского проспекта с улицей Кривова, засияла неоновым светом. Правда, переливалась красным, желтым, оранжевым и зеленым цветами она недолго, всего лишь около получаса. И пока не ясно, окончательный это вариант подсветки или еще будут идеи.

ЛЭП в виде символа Ярославля установили еще в конце декабря. Практически сразу сделали подсветку, но жители ближайших домов выступили против – яркий свет мешал спать по ночам. Опора высотой с девятиэтажный дом вновь погрузилась во мрак.

- Включение подсветки опоры производится периодически для выбора оптимального вида, удовлетворяющего эстетическим требованиям и окружающей архитектуре, - сообщили в «Ярэнерго».