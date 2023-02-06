В Ярославле офицер Росгвардии спас при пожаре бабушку и ее внука

В Ярославле очевидцы спасли людей при пожаре.

В субботу, 4 февраля, из горящей квартиры на улице Звездной в Ярославле прохожие спасли беременную женщину и ее 5-летнего сына. Но помощь требовалась не только им.

Пожар в кухне на третьем этаже многоэтажки вспыхнул около 10 утра. Из окон балкона повалил густой черный дым, молодая женщина кричала и просила о помощи. В это время во дворе дома с семьей гулял сотрудник Росгвардии Кирилл С. Он сообщил о ЧП в службу спасения, а сам бросился на выручку.

- С балкона квартиры, которая находится этажом ниже принял от матери пятилетнего мальчика и передал внутрь. Вместе с другими очевидцами помогли спуститься женщине, - рассказывает Кирилл.

Но, как оказалось, не только беременная женщина и ее ребенок нуждались в помощи. В квартире на втором этаже оставались бабушка и ее 10-летний внук. Ребенок из-за проблем со здоровьем не мог сам передвигаться, а густой дым уже проникал в их комнаты.

Кирилл помог пожилой женщине и мальчику быстро собрать необходимые вещи и на руках вынес ребенка на улицу.