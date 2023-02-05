В Ярославле мошенник продавал спортивные комплексы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратились несколько человек с заявлениями о мошенничестве.

Стало известно, что в соцсетях местные жители нашли объявление об изготовлении спортивных комплексов. После этого, они списались с продавцом и перевели в качестве предоплаты больше 80 тысяч рублей. Затем липовый продавец перестал выходить на связь.

- Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – 29-летний житель Ярославля, которым даны признательные показания. Полицией по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.