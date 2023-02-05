Губернатор Ярославской области рассказал, на какие памятники архитектуры установят подсветку

В проекте несколько храмов. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о том, что на нескольких памятниках архитектуры скоро появится подсветка. Будущим летом в Пречистом украсят звонницу храма Успения Пресвятой Богородицы, а в Данилове - районный культурно-досуговый центр.

- Даниловцы обращают внимание на Казанский собор. Жители Кукобоя - на Спасский. Спасибо за активность и заботу о своих родных местах, - подчеркнул глава региона. - Оба храма уникальные, очень красивые и, конечно, нуждаются в дополнительном световом оформлении. Для них разрабатываем комплексные проекты. Они объемные, сложные, требуют времени. Поэтому эти два храма постараемся включить в программу архитектурной подсветки на 2024 год.