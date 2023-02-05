Житель Переславля украл с дороги кузов «Газели» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Переславского района поступило заявление о том, что неизвестные украли кузов «Газели» прямо с дороги.

Правоохранительные органы установили подозреваемого в похищении. Им оказался 27-летний неработающий мужчина. Он признался в содеянном и пояснил, что увидев бесхозный кузов на дороге, решил забрать его себе. С помощью нанятого манипулятора он сдал найденное в пункт приема металлолома.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.