В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завтра, 6 февраля, простятся с рядовым Алексеем Моисеевым. Он погиб во время спецоперации.

Прощание пройдет в Тутаеве. В 10 часов начнется отпевание в Воскресенском соборе, в 11 часов – гражданская панихида в Доме культуры поселка Константиновский.

- Похоронят Алексея Моисеева в Ярославле на Воинском мемориальном кладбище. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сообщили в правительстве региона.