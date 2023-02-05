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НовостиОбщество5 февраля 2023 14:09

В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации

Прощание пройдет в Тутаеве
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации

В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завтра, 6 февраля, простятся с рядовым Алексеем Моисеевым. Он погиб во время спецоперации.

Прощание пройдет в Тутаеве. В 10 часов начнется отпевание в Воскресенском соборе, в 11 часов – гражданская панихида в Доме культуры поселка Константиновский.

- Похоронят Алексея Моисеева в Ярославле на Воинском мемориальном кладбище. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сообщили в правительстве региона.