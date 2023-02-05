В Ярославле полиция изъяла больше девяти тысяч немаркированных пачек сигарет Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сотрудники полиции обнаружили в помещении склада табачного магазина 9360 пачек немаркированных сигарет. Их собирались незаконно продавать. Весь обнаруженный товар правоохранительные органы изъяли у 40-летнего хозяина магазина, который сейчас является подозреваемым.

Общая стоимость обнаруженной продукции – больше миллиона рублей.

Полиция Фрунзенского района Ярославля возбудила уголовное дело.