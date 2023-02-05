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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 12:06

В Ярославле полиция изъяла больше девяти тысяч немаркированных пачек сигарет

Их общая стоимость – более миллиона рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле полиция изъяла больше девяти тысяч немаркированных пачек сигарет

В Ярославле полиция изъяла больше девяти тысяч немаркированных пачек сигарет

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сотрудники полиции обнаружили в помещении склада табачного магазина 9360 пачек немаркированных сигарет. Их собирались незаконно продавать. Весь обнаруженный товар правоохранительные органы изъяли у 40-летнего хозяина магазина, который сейчас является подозреваемым.

Общая стоимость обнаруженной продукции – больше миллиона рублей.

Полиция Фрунзенского района Ярославля возбудила уголовное дело.