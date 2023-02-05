Житель Ярославля отдал мошенникам полтора миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Ярославля обратился 49-летний местный житель. Он рассказал, что пострадал от действий мошенников.

Ранее ему позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сказали, что мужчина стал жертвой мошенников. Для того, чтобы сохранить средства, ярославцу посоветовали снять все деньги и перевести их на «безопасный счет».

- На следующий день заявителю позвонили еще раз и убедили оформить кредиты, а денежные средства вновь переложить на «безопасные счета». В результате мошеннических действий потерпевший лишился денежных средств в общей сумме 1 543 000 рублей. Полицией по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.