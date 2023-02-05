Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 февраля 2023 7:19

В Ярославле на проспекте Октября прошел ямочный ремонт

Асфальт восстанавливали на участке от Красной площади до улицы Победы
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле на проспекте Октября прошел ямочный ремонт

В Ярославле на проспекте Октября прошел ямочный ремонт

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 4 февраля, на участке от Красной площади до улицы Победы рабочие устраняли ямы. Помимо проспекта Октября, ямочный ремонт провели уже на 15 улицах, среди которых Тутаевское шоссе, проспекты Фрунзе, Московский и Машиностроителей, улица Марголина и Богоявленская площадь.

- Литая асфальтобетонная смесь доставляется в специальной установке — кохере. Она позволяет сохранить рабочее качество и температурный режим асфальтовой смеси в процессе транспортировки с завода к месту проведения дорожных работ. Перед укладкой специалистами подрядной организации выполняется очистка выбоин от песка и продувка от воды. В зимний период устранение ям литой асфальтобетонной смесью является оптимальным и наиболее эффективным способом. Работы можно проводить при температуре до -15 градусов, - сообщили в мэрии Ярославля.