В Ярославле на проспекте Октября прошел ямочный ремонт Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 4 февраля, на участке от Красной площади до улицы Победы рабочие устраняли ямы. Помимо проспекта Октября, ямочный ремонт провели уже на 15 улицах, среди которых Тутаевское шоссе, проспекты Фрунзе, Московский и Машиностроителей, улица Марголина и Богоявленская площадь.

- Литая асфальтобетонная смесь доставляется в специальной установке — кохере. Она позволяет сохранить рабочее качество и температурный режим асфальтовой смеси в процессе транспортировки с завода к месту проведения дорожных работ. Перед укладкой специалистами подрядной организации выполняется очистка выбоин от песка и продувка от воды. В зимний период устранение ям литой асфальтобетонной смесью является оптимальным и наиболее эффективным способом. Работы можно проводить при температуре до -15 градусов, - сообщили в мэрии Ярославля.