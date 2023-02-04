В Ярославской области 4 февраля от коронавируса умерли два человека

4 февраля в Ярославской области от коронавируса скончались два человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области вновь пополнилась статистика умерших от коронавируса. По данным оперштаба на 4 февраля, от COVID-19 скончались два человека.

За сутки заразились 55 ярославцев, госпитализированы пятеро. Вылечились семь жителей региона.

С начала пандемии в Ярославской области было поставлено 190 613 диагнозов COVID-19. Умерли 2 890 человек.

В России за сутки от коронавируса скончались 46 человек, новых заражений - 9 681. Госпитализация потребовалась 1 085 жителям страны.