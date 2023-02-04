В Рыбинске планируют создать особую экономическую зону

Николай Патрушев предложил создать в Рыбинске особую экономическую зону. Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинском государственном авиационном техническом университете прошло совещание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, полпреда Президента РФ в ЦФО Игоря Щеглова и губернатора региона Михаила Евраева. На встрече обсудили вопрос создания в городе особой экономической зоны и университетского кампуса.

Как пояснил Николай Патрушев, это требуется для обеспечения предприятий инженерными кадрами.

- Успешной реализации этого проекта способствовало бы формирование в городе промышленно-производственной особой экономической зоны, в рамках которой государство предоставляет налоговые льготы и упрощает административные процессы при условии развития технологий, привлечения инвестиций и создания рабочих мест, - сказал секретарь Совбеза.

В особой экономической зоне будут сконцентрированы технологические и производственные цепочки для выпуска оснастки, комплектующих и инструмента для конечной продукции - газотурбинных двигателей.

- Суммарная поддержка этого проекта составит более 500 миллионов рублей. Это и предоставление земельных участков, и различная финансовая помощь, в том числе в виде компенсаций процентов по ипотеке для студентов РГАТУ. Также рассматриваем вопрос о выделении грантов для молодых ученых, - сообщил Михаил Евраев.