Во время спецоперации погиб многодетный отец из Ярославля

4 февраля в Ярославле простятся со старшим сержантом Алексеем Рубченковым Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 4 февраля, в Ярославле простятся со старшим сержантом Алексеем Рубченковым. Он погиб при исполнении воинского долга на специальной военной операции.

46-летний Алексей - отец семерых детей, на СВО ушел по собственному желанию. Священник Иоанн Православный на своей странице ВКонтакте рассказал, что Алексей был певчим и чтецом в храме.

Прощание с воином пройдет сегодня, 4 февраля, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало траурной церемонии в 11 утра.

- Семья погибшего получит материальную помощь, - сообщили в правительстве Ярославской области.