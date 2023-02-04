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НовостиОбщество4 февраля 2023 6:45

Во время спецоперации погиб многодетный отец из Ярославля

Прощание с Алексеем Рубченковым пройдет 4 февраля
Полина Вачнадзе
4 февраля в Ярославле простятся со старшим сержантом Алексеем Рубченковым

4 февраля в Ярославле простятся со старшим сержантом Алексеем Рубченковым

Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 4 февраля, в Ярославле простятся со старшим сержантом Алексеем Рубченковым. Он погиб при исполнении воинского долга на специальной военной операции.

46-летний Алексей - отец семерых детей, на СВО ушел по собственному желанию. Священник Иоанн Православный на своей странице ВКонтакте рассказал, что Алексей был певчим и чтецом в храме.

Прощание с воином пройдет сегодня, 4 февраля, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало траурной церемонии в 11 утра.

- Семья погибшего получит материальную помощь, - сообщили в правительстве Ярославской области.