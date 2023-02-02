В Ярославской области бесплатно покажут фильм «Они сражались за Родину».
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Ярославской области сегодня, 2 февраля, все желающие могут бесплатно посмотреть фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Кинопоказы посвящены 80-летию Сталинградской битвы.
Где и во сколько в Ярославе покажут фильм:
12:00 - Дом культуры «Красный Перекоп»;
17:00 - библиотека имени Ярослава Мудрого;
18:00 - библиотека имени Лермонтова;
19:00 - ДК «Магистраль», «Радий»,«Энергетик», ДК имени Добрынина, «Судостроитель», «Строитель»;
20:00 - КЗЦ «Миллениум», ДК «Нефтяник», «Гамма».