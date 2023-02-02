В Ярославской области бесплатно покажут фильм «Они сражались за Родину». Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославской области сегодня, 2 февраля, все желающие могут бесплатно посмотреть фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Кинопоказы посвящены 80-летию Сталинградской битвы.

Где и во сколько в Ярославе покажут фильм:

12:00 - Дом культуры «Красный Перекоп»;

17:00 - библиотека имени Ярослава Мудрого;

18:00 - библиотека имени Лермонтова;

19:00 - ДК «Магистраль», «Радий»,«Энергетик», ДК имени Добрынина, «Судостроитель», «Строитель»;

20:00 - КЗЦ «Миллениум», ДК «Нефтяник», «Гамма».