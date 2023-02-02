На благоустройство Волжского парка в Рыбинске выделят 100 миллионов рублей

В 2023 году в Рыбинске будет отремонтирован и благоустроен Волжский парк. Фото: Правительство Ярославской области

В 2023 году в Рыбинске будет отремонтирован и благоустроен Волжский парк. На работы изначально было заложено 80 миллионов рублей, но оказалось, что требуется на 20 миллионов больше. Глава Ярославской области Михаил Евраев во время рабочей поездки в город пообещал выделить недостающие средства.

- Место великолепное, на берегу Волги, огромное количество людей здесь гуляет, – сказал губернатор. – Задача – сделать так, чтобы у нас в городах и поселках появлялись яркие и интересные функциональные зоны с учетом пожеланий жителей.

В парке планируют сделать универсальную спортивную площадку, установить новые скамейки, качели, конструкции для лазания. Необходимо отремонтировать смотровую площадку и монумент «Аллея Славы», организовать велопарковку. Помимо этого прорабатывается идея сделать входные арки с вплетенными растениями, а часть деревьев подсветить.

В этом году в Рыбинске будут отремонтированы 14 дворов. на их благоустройство выделят 100 миллионов рублей.