Акционерные общества «Волна» и «Вознесенский» возглавит Александр Плетешков

Директором АО «Волна» и АО «Вознесенский» в Ярославле назначен Александр Плетешков. ФОТО: УФАС по Ленинградской области

Директором АО «Волна» и АО «Вознесенский» в Ярославле назначен Александр Плетешков. Нового руководителя уже представили депутатам муниципалитета города н комиссии по муниципальной собственности.

До своего назначения в Ярославль Александр Плетешков возглавлял антимонопольную службу Ленинградской области. У него три высших образования, на государственной службе с 2009 года.

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора «Волны» Евгения Мясникова уже направлено в суд. Экс-депутат обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на дачу взятки в крупном размере.