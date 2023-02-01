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НовостиОбщество1 февраля 2023 14:20

В центре Ярославля с 22 февраля введут ограничения остановки машин

На перекрестке улиц Республиканская и Свободы
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема ограничений

Схема ограничений

Фото: Мэрия Ярославля

В центре Ярославля с 22 февраля введут ограничения остановки машин. Нововведение будет действовать на перекрестке улиц Республиканская и Свободы.

- В целях увеличения пропускной способности перекрестка на улице Республиканская в районе дома № 86/28 перед пересечением с улицей Свободы вводятся ограничения остановки транспортных средств с 22.02.2023 года. Просим Вас быть предельно внимательными на указанном участке улично-дорожной сети города, - сообщили в мэрии Ярославля.