Синоптики пообещали ярославцам аномально теплый февраль

Ярославская область останется в зоне положительной температурной аномалии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики Центра «Фобос» дали прогноз на февраль 2023 года. Последний месяц зимы будет мало чем отличаться от января.

- Почти весь январь прошел при довольно высокой по меркам зимы температуре. И лишь однажды пришли настоящие русские морозы, которые быстро покинули регион. В Москве, например, первый месяц года в среднем был на 1,5 градуса теплее нормы. И в феврале эта тенденция сохранится, - пообещали синоптики.

По прогнозам сотрудников Центра, Ярославская область останется в зоне положительной температурной аномалии, только в середине месяца прогнозируется похолодание. А вот количество осадков ожидается близким к норме.

Велика вероятность оттепелей, а значит, и гололедицы. Поэтому не зарастет в Ярославле народная тропа к травмпунктам.