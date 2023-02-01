В Ярославле стартует экологическая акция «ДАРмарка»
Фото: Павел КЛОКОВ
В Ярославле стартует новая экологическая акция «ДАРмарка». Суть проекта – любой желающий может отдать свою вещь, которой уже не пользуется, а также выбрать что-то для себя.
«ДАРмарка» будет проходить каждый месяц – в субботу. С 12 до 16 часов в ТЦ «Вернисаж».
Когда приходить и что приносить?
- 11 февраля — кухонный инвентарь;
- 11 марта — детские игрушки;
- 8 апреля — книги;
-13 мая — спортивный инвентарь;
- 10 июня — комнатные растения;
- 8 июля — строительные материалы;
- 12 августа — школьный инвентарь;
- 9 сентября — украшения и аксессуары;
- 7 октября — товары для животных;
- 11 ноября — товары для творчества и рукоделия;
- 9 декабря — новогодняя атрибутика.