В Ярославле стартует экологическая акция «ДАРмарка» Фото: Павел КЛОКОВ

В Ярославле стартует новая экологическая акция «ДАРмарка». Суть проекта – любой желающий может отдать свою вещь, которой уже не пользуется, а также выбрать что-то для себя.

«ДАРмарка» будет проходить каждый месяц – в субботу. С 12 до 16 часов в ТЦ «Вернисаж».

Когда приходить и что приносить?

- 11 февраля — кухонный инвентарь;

- 11 марта — детские игрушки;

- 8 апреля — книги;

-13 мая — спортивный инвентарь;

- 10 июня — комнатные растения;

- 8 июля — строительные материалы;

- 12 августа — школьный инвентарь;

- 9 сентября — украшения и аксессуары;

- 7 октября — товары для животных;

- 11 ноября — товары для творчества и рукоделия;

- 9 декабря — новогодняя атрибутика.