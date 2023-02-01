В Ярославле назначили начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города

Этот пост теперь занимает Варвара Моисеева Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 1 февраля, назначили начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города. Им стала Варвара Моисеева. Ранее она занимала должность заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.

— В первую очередь необходимо выстроить эффективную работу по развитию туризма, сделать наш древний город максимально привлекательным для туристов и жителей. Сегодня ознакомлюсь и проанализирую основные задачи и направления работы управления для выстраивания эффективной и плановой работы. Надеюсь, что мой опыт и знания будут полезны городу. Благодарю Артема Владимировича за оказанное доверие, — сказала Варвара Моисеева.

Варвара имеет юридическое образование. С 2012 по 2017 годы работала на руководящих должностях, а также была юрисконсультом в АО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию» и ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».