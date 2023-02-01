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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 12:26

В Ярославской области при столкновении «шестерки» и «девятки» погиб молодой водитель

Авария произошла в Борисоглебском районе
Полина Вачнадзе
Утром 1 февраля на автодороге Углич – Ростов в Борисоглебском районе столкнулись два автомобиля

Утром 1 февраля на автодороге Углич – Ростов в Борисоглебском районе столкнулись два автомобиля

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Утром 1 февраля на автодороге Углич – Ростов в Борисоглебском районе столкнулись два автомобиля – ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109. ДТП произошло у поворота на поселок Красный Октябрь.

Один из водителей легковушек погиб. Смертельные травмы получил 23-летний мужчина, управлявший «девяткой».

- В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.