В Ярославской области при столкновении «шестерки» и «девятки» погиб молодой водитель

Утром 1 февраля на автодороге Углич – Ростов в Борисоглебском районе столкнулись два автомобиля Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Утром 1 февраля на автодороге Углич – Ростов в Борисоглебском районе столкнулись два автомобиля – ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109. ДТП произошло у поворота на поселок Красный Октябрь.

Один из водителей легковушек погиб. Смертельные травмы получил 23-летний мужчина, управлявший «девяткой».

- В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.