В Ярославле задержали подозреваемого в краже рюкзака у ребенка

Задержанный не смог объяснить, зачем украл рюкзак. Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже рюкзака у ребенка-инвалида. 44-летний ранее уже судимый мужчина пояснил, что в момент совершения преступления он был пьян и поэтому ничего не помнит.

10-летний школьник из Дзержинского района лишился своего ранца, в котором лежали учебники и личные вещи, 27 января. Мальчик после школы решил поиграть с друзьями, а рюкзак оставил на лавочке.

В это время мимо проходили двое мужчин. Один из них взял школьную сумку и сбежал, думая, что его никто не видит. Прохожие действительно не обратили внимание на произошедшее, а вот камеры видеонаблюдения зафиксировали все.

Ущерб составил 10 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.