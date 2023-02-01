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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:17

Во время спецоперации погиб сотрудник ярославского колледжа Андрей Митрофанов

На СВО он пошел добровольцем
Полина Вачнадзе
Во время специальной военной операции погиб ярославец Андрей Митрофанов.

Во время специальной военной операции погиб ярославец Андрей Митрофанов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время проведения специальной военной операции погиб выпускник и сотрудник ярославского градостроительного колледжа Андрей Митрофанов. На СВО он ушел добровольцем в сентябре прошлого года.

- Погиб светлый, добрый, грамотный, отзывчивый человек, любящий свою профессию, студентов, коллег, - пишут об Андрее его коллеги в группе колледжа.

И вспоминают, каким он парнем был.

- Во время обучения Андрей активно занимался волонтерской деятельностью. К 70-летнему юбилею колледжа он организовал студентов в стройотряд для выполнения ремонтных работ в колледже, отремонтировал квартиру ветерану Великой Отечественной войны ко Дню победы. Мэрия города Ярославля за активную гражданскую позицию и участие в волонтерском движении ни раз отмечала деятельность Андрея благодарственными письмами. Это было у него в крови, в душе, - рассказывают о военнослужащем.

О дате и времени прощания с Андреем Митрофановым будет сообщено позднее.