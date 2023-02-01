Во время спецоперации погиб сотрудник ярославского колледжа Андрей Митрофанов

Во время специальной военной операции погиб ярославец Андрей Митрофанов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время проведения специальной военной операции погиб выпускник и сотрудник ярославского градостроительного колледжа Андрей Митрофанов. На СВО он ушел добровольцем в сентябре прошлого года.

- Погиб светлый, добрый, грамотный, отзывчивый человек, любящий свою профессию, студентов, коллег, - пишут об Андрее его коллеги в группе колледжа.

И вспоминают, каким он парнем был.

- Во время обучения Андрей активно занимался волонтерской деятельностью. К 70-летнему юбилею колледжа он организовал студентов в стройотряд для выполнения ремонтных работ в колледже, отремонтировал квартиру ветерану Великой Отечественной войны ко Дню победы. Мэрия города Ярославля за активную гражданскую позицию и участие в волонтерском движении ни раз отмечала деятельность Андрея благодарственными письмами. Это было у него в крови, в душе, - рассказывают о военнослужащем.

О дате и времени прощания с Андреем Митрофановым будет сообщено позднее.