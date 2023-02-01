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НовостиЗдоровье1 февраля 2023 9:06

В Ярославской области 1 февраля заболели коронавирусом 52 человека

Госпитализированы еще 14 пациентов
Полина Вачнадзе
В Ярославской области за сутки госпитализировали 14 человек с коронавирусом.

В Ярославской области за сутки госпитализировали 14 человек с коронавирусом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, 1 февраля было поставлено 52 новых диагноза COVID-19. Новых смертей нет, госпитализация потребовалась 14 пациентам. Также оперштаб сообщил о 13 вылечившихся ярославцах.

С начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 190 450 человек, скончались 2 888.

За три года COVID-19 зацепил, пожалуй, каждого и почти у каждого оставил после себя неприятные последствия. О влиянии коронавируса на здоровье глаз рассказала врач-офтальмолог.