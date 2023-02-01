В Ярославской области остановили машину, перевозившую героин

В остановленной машине оперативники обнаружили 111 свертков с героином. Фото: УМВД по Ярославской области

На трассе М8 в Переславском районе сотрудники полиции остановили автомобиль, пассажир которого не был пристегнут ремнем безопасности. Но во время составления протокола и осмотра машины оперативники обнаружили 111 свертков с неким веществом. Чуть позже экспертиза установила, что изъятый порошок – героин, весом 114 граммов.

- Пассажиры автомобиля, мужчины 25 и 22 лет перевозили наркотическое средство в целью его дальнейшего распространения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Героин должны были разложить по тайникам в Переславском районе.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.