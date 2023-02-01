В Ярославской области будут судить пермяка, зарезавшего продавщицу в магазине

В Ярославской области за убийство и разбой будут судить 48-летнего жителя Пермского края. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области за убийство и разбой будут судить 48-летнего жителя Пермского края.

Преступление в тихом поселке Горный Ростовского района произошло 31 мая прошлого года. В сельский магазин, где продавцом работала 40-летняя мать двоих детей, зашел мужчина. Он потребовал денег и спиртного, а получив отказ, несколько раз ударил продавца ножом. Забрав из кассы 4 тысячи рублей, злоумышленник скрылся.

Женщина с ножевыми ранениями сумела дойти до соседей, те вызвали полицию и скорую помощь. Но спасти пострадавшую не удалось.

Личность подозреваемого была установлена практически сразу. От сотрудников полиции пермяк пытался скрыться в лесу, но был пойман.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.