В Ярославской области на соревнования по фристайлу болельщиков будут пускать по QR-коду и паспорту

Вход на территорию «Подолино» будет бесплатным, но по паспортам и QR-кодам Фото: Мария ЛЕНЦ

На базе ярославского спортивного комплекса «Подолино» 11 и 12 февраля пройдут международные соревнования по фристайлу в дисциплине «акробатика» - Кубок чемпионов.

– В нынешних условиях повышенной опасности террористических проявлений мы должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей соревнований, – подчеркнул заместитель губернатора области Андрей Колядин.

Вход на территорию «Подолино» будет бесплатным, но по паспортам и QR-кодам, которые можно получить после регистрации здесь. Код вместе с программой соревнований и схемой организации движения направят на электронную почту. Кроме того, зрителям и участникам Кубка чемпионов выдадут специальные браслеты.

Выезд на трассу и прилегающую территорию для владельцев снегоходов и автотранспорта 11 – 12 февраля будет запрещен. Также закроют склон для лыжников, не являющихся участниками турнира.

На месте будут дежурить порядка 200 сотрудников правоохранительных органов и ЧОПов, планируют задействовать и волонтеров.