В мэрии Ярославля под сокращение попала четверть сотрудников

Под оптимизацию попали примерно 350 сотрудников мэрии Ярославля. Фото: Полина Вачнадзе

Более 25% сотрудников мэрии Ярославля и подведомственных ей учреждений уже получили уведомления о предстоящем сокращении. Под оптимизацию попали примерно 350 человек. С 1 апреля их должности будут упразднены.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», под сокращение попали сотрудники департаментов городского хозяйства, финансов, градостроительства, социально-экономического развития, образования и соцподдержки населения. Также оптимизируют штат КУМИ, управления культуры, молодежной политики и спорта.

Уменьшится число сотрудников и в подведомственных городской администрации учреждениях – Агентстве по муниципальному заказу и ЖКХ, Агентстве по строительству, Центре гражданской защиты и других.