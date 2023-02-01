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НовостиОбщество1 февраля 2023 6:44

В мэрии Ярославля под сокращение попала четверть сотрудников

Их должности упразднят с 1 апреля
Полина Вачнадзе
Под оптимизацию попали примерно 350 сотрудников мэрии Ярославля.

Под оптимизацию попали примерно 350 сотрудников мэрии Ярославля.

Фото: Полина Вачнадзе

Более 25% сотрудников мэрии Ярославля и подведомственных ей учреждений уже получили уведомления о предстоящем сокращении. Под оптимизацию попали примерно 350 человек. С 1 апреля их должности будут упразднены.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», под сокращение попали сотрудники департаментов городского хозяйства, финансов, градостроительства, социально-экономического развития, образования и соцподдержки населения. Также оптимизируют штат КУМИ, управления культуры, молодежной политики и спорта.

Уменьшится число сотрудников и в подведомственных городской администрации учреждениях – Агентстве по муниципальному заказу и ЖКХ, Агентстве по строительству, Центре гражданской защиты и других.