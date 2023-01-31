В Ярославле на проспекте Фрунзе хотят построить железнодорожную платформу. ФОТО: Ярославская областная дума

В Ярославле на проспекте Фрунзе продолжается активная застройка в жилых районах «Сокол» и «Дядьково». Естественно, количество машин увеличивается практически постоянно из-за того, что люди переезжают в новостройки. Автомобили создают огромные пробки утром и вечером – в часы пик.

- В целях снижения нагрузки на маршрутную сеть Ярославля и повышение качества жизни жителей новых микрорайонов нами прорабатывается вопрос об организации дополнительного остановочного пункта, - сообщил начальник технической службы АО «Северная пригородная пассажирская компания» Руслан Бессуднов, - Выбрано место строительства пассажирской платформы на участке «Дунайка-Ярославль» в 300 метрах от пересечения улиц Чернопрудной и Дядьковской.

Также Руслан Бессуднов подчеркнул, что необходимо благоустройство пешеходной дороги от предполагаемого места строительства.