Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 15:18

В Ярославле на проспекте Фрунзе хотят построить железнодорожную платформу

Для того, чтобы разгрузить дороги
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле на проспекте Фрунзе хотят построить железнодорожную платформу. ФОТО: Ярославская областная дума

В Ярославле на проспекте Фрунзе хотят построить железнодорожную платформу. ФОТО: Ярославская областная дума

В Ярославле на проспекте Фрунзе продолжается активная застройка в жилых районах «Сокол» и «Дядьково». Естественно, количество машин увеличивается практически постоянно из-за того, что люди переезжают в новостройки. Автомобили создают огромные пробки утром и вечером – в часы пик.

- В целях снижения нагрузки на маршрутную сеть Ярославля и повышение качества жизни жителей новых микрорайонов нами прорабатывается вопрос об организации дополнительного остановочного пункта, - сообщил начальник технической службы АО «Северная пригородная пассажирская компания» Руслан Бессуднов, - Выбрано место строительства пассажирской платформы на участке «Дунайка-Ярославль» в 300 метрах от пересечения улиц Чернопрудной и Дядьковской.

Также Руслан Бессуднов подчеркнул, что необходимо благоустройство пешеходной дороги от предполагаемого места строительства.