В Рыбинске в начале марта на мосту введут реверсивное движение

В ближайшее время там установят необходимые светофоры и дорожные знаки Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в ночь с 5 на 6 марта на мосту введут реверсивное движение. Такая мера будет принята из-за ремонтных работ. В ближайшее время там установят все необходимые светофоры и дорожные знаки.

- Схема рассчитана на пропуск транспортных потоков с основных дорог, при этом второстепенные будут перекрыты. Это уменьшит время проезда по мосту. По расчетам специалистов путь через мост при реверсивном движении займет примерно на 10 минут больше привычного времени маршрута, - сообщили в администрации Рыбинска.

Глава города Дмитрий Рудаков отметил, что в любом случае полностью пробок избежать не удастся, но откладывать ремонт моста не будут.

Подробные изменения маршрутов можно посмотреть на сайте администрации города.