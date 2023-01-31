Текущие изменения обсудили на заседании по регулированию тарифов. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с 1 февраля подорожают услуги по погребению. Размер индексации в этом году составит 11,9%. Текущие изменения обсудили на заседании комиссии по регулированию тарифов. Стоимость погребения в пределах гарантированного перечня составит в этом году 7793,48 рублей.

- Услуги по погребению согласно перечню оказываются на безвозмездной основе, средств городского бюджета здесь нет. Они оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела г. Ярославля, созданной органами местного самоуправления. Стоимость услуг, согласно гарантированному перечню, определяются органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделами фонда пенсионного и социального страхования РФ, - отметила начальник управления муниципальной экономики департамента социально-экономического развития города Надежда Белоногова.