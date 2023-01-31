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НовостиОбщество31 января 2023 12:29

В Ярославле началось строительство школы на Большой Федоровской

Она будет рассчитана на 500 человек
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле началось строительство школы на Большой Федоровской. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле началось строительство школы на Большой Федоровской. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 31 января, был подписан контракт на строительство школы. Рабочие вышли на площадку, где планируется построить учебное заведение. Все необходимые подготовительные работы уже начались.

- Сегодня мои коллеги оформили все необходимые документы с компанией ООО «КапиталГруппСтрой» и вышли на место будущей школы. На улице Большой Федоровской уже стартовала подготовка территории к возведению здания. На следующей неделе строители начнут рыть котлован под фундамент. Школа должна быть готова в июне 2024 года, - сообщил мэр города Артем Молчанов.

Школа планируется четырехэтажной и будет рассчитана на 500 человек. Помимо обычных учебных классов, два спортивных зала, столовая на 250 детей и вместительный актовый зал, рассчитанный более чем на 300 зрителей.