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НовостиОбщество31 января 2023 10:34

В Ярославль с мастер-классом приедет Дмитрий Певцов

Творческая встреча пройдет 3 февраля
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославль с мастер-классом приедет Дмитрий Певцов

В Ярославль с мастер-классом приедет Дмитрий Певцов

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле 3 февраля приедет известный актер Дмитрий Певцов. Он даст бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству для всех желающих.

Дмитрий Певцов известен своими ролями в рок-опере «Юнона и Авось», фильмах « Мать», «По прозвищу зверь», а также в десятках других кино-картин.

Для того, чтобы попасть на мастер-класс к Дмитрию Певцову, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте школы авторской кинорежиссуры Николая Бурляева. Встреча с актером пройдет в КЗЦ «Миллениум», начало – в 13 часов.