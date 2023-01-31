В Ярославль с мастер-классом приедет Дмитрий Певцов Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле 3 февраля приедет известный актер Дмитрий Певцов. Он даст бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству для всех желающих.

Дмитрий Певцов известен своими ролями в рок-опере «Юнона и Авось», фильмах « Мать», «По прозвищу зверь», а также в десятках других кино-картин.

Для того, чтобы попасть на мастер-класс к Дмитрию Певцову, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте школы авторской кинорежиссуры Николая Бурляева. Встреча с актером пройдет в КЗЦ «Миллениум», начало – в 13 часов.