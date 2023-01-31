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НовостиОбщество31 января 2023 8:33

Собственникам зданий в Ярославле напомнили о наказании за снег и лед на крышах

За нарушения грозит административная ответственность
Полина Вачнадзе
Мэрия Ярославля в очередной раз напомнила собственникам зданий о необходимости чистить крыши, козырьки и водосточные трубы от снега и льда.

Мэрия Ярославля в очередной раз напомнила собственникам зданий о необходимости чистить крыши, козырьки и водосточные трубы от снега и льда.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Мэрия Ярославля в очередной раз напомнила собственникам зданий о необходимости чистить крыши, козырьки и водосточные трубы от снега и льда. Уборка должна проводиться не позднее, чем через 24 часа после выявления снежных и ледяных наростов, а на вывоз сброшенного снега даются сутки.

- За нарушение установленных Правилами благоустройства требований установлена административная ответственность, - напомнили в мэрии Ярославля.

Информация об организациях-нарушителях вносится в федеральную государственную информационную систему единый реестр контрольных мероприятий. Его оператором является Генеральная прокуратура РФ.

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Отвечать за уборку будут собственник зданий и управляющие компании (подробнее)