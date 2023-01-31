Сорок школ Ярославской области получат новое оборудование в 2023 году

40 школ Ярославской области получат новое оборудование. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В этом году 40 школ Ярославской области получат новое оборудование в рамках национального проекта "Образование".

В образовательные учреждения направят многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные комплексы и камеры.

- Это позволит сделать образовательный процесс более качественным и увлекательным, расширит возможности интерактивного обучения, – сказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Лариса Андреева.

Техника поступит в муниципальные школы Ярославля, Рыбинска, Ярославского, Ростовского, Угличского, Тутаевского, Борисоглебского, Даниловского, Любимского, Большесельского, Пошехонского, Некрасовского, Первомайского, Гаврилов-Ямского, Рыбинского, Мышкинского и Некоузского районов.