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НовостиОбщество31 января 2023 7:47

Сорок школ Ярославской области получат новое оборудование в 2023 году

Речь идет о ноутбуках, интерактивных комплексах и камерах
Полина Вачнадзе
40 школ Ярославской области получат новое оборудование.

40 школ Ярославской области получат новое оборудование.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В этом году 40 школ Ярославской области получат новое оборудование в рамках национального проекта "Образование".

В образовательные учреждения направят многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные комплексы и камеры.

- Это позволит сделать образовательный процесс более качественным и увлекательным, расширит возможности интерактивного обучения, – сказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Лариса Андреева.

Техника поступит в муниципальные школы Ярославля, Рыбинска, Ярославского, Ростовского, Угличского, Тутаевского, Борисоглебского, Даниловского, Любимского, Большесельского, Пошехонского, Некрасовского, Первомайского, Гаврилов-Ямского, Рыбинского, Мышкинского и Некоузского районов.