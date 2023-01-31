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НовостиПроисшествия31 января 2023 7:14

В Ярославле двое парней украли у ребенка-инвалида школьный рюкзак

Возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
Парни взяли рюкзак, стоящий на скамейке, и быстро ушли. Скриншот с видео, группа "Криминал, происшествия, ЧП, ДТП | Ярославль" ВКонтакте

Парни взяли рюкзак, стоящий на скамейке, и быстро ушли. Скриншот с видео, группа "Криминал, происшествия, ЧП, ДТП | Ярославль" ВКонтакте

Днем 27 января на улице Труфанова в Ярославле двое парней украли школьный рюкзак у десятилетнего мальчишки.

Тот после уроков побежал играть с друзьями, а ранец с учебниками оставил на лавочке. Когда вернулся, его уже не было. Понять, что произошло, помогли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как двое мужчин подошли к скамейке. Они оглядываются, но на них никто не обращает внимания. Тогда один берет рюкзак и быстрым шагом уходит, второй спешит следом.

Родители ребенка, который остался без учебников и других личных вещей, обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину". Личности воров устанавливаются.

Помимо полиции, работой над этим делом занимается прокуратура.

- Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой области на контроль, - сообщили в ведомстве.