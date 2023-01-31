В Рыбинске установят 21-метровую стелу "Город трудовой доблести"

Стелу в Рыбинске установят в октябре 2023 года. Фото: Администрация Рыбинска

В октябре этого года в Рыбинске установят стелу "Город трудовой доблести". Она будет находиться на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Зои Космодемьянской - это место выбрали рыбинцы во время онлайн-голосования.

Композиция состоит из 21-метровой стелы и пяти пилонов разной высоты, символизирующих знамена. Памятник выполнят из стали, гранита и стекла. Проект - типовой для всех городов, которым было присвоено это звание. Выполнили его авторы Российского военно-исторического общества.

- На пилоны и боковые грани стелы с помощью гравировки будут нанесены изображения на основе архивных фотографий, фрагменты писем, патриотические лозунги тех времен. Темы посвящены труду энергетиков, моторостроителей и железнодорожников, судостроителей и полиграфистов, фронтовых бригад, медиков, жителей Рыбинска, - рассказала директор департамента архитектуры и градостроительства Виктория Нелидова.

Планируют привести в порядок и территорию у монумента. Здесь выложат плитку, сделают тротуары, установят освещение.

В Ярославле стелу "Город трудовой доблести" открыли в октябре 2022 года. Это звание городу, который внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, было присвоено в июле 2020 года.