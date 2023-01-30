В Рыбинске накрыли цех, в котором мигранты-нелегалы производили контрафактные сигареты

В здании полицейские обнаружили две линии для изготовления и упаковки сигарет. Скриншот с видео, МВД России

В Рыбинске участковые и оперативники отдела экономической безопасности накрыли подпольный цех, где нелегальные мигранты изготавливали контрафактные сигареты. Производство наладили на окраине города на бывшей пилораме.

- В здании полицейские обнаружили две линии для изготовления и упаковки сигарет. Изъяли акцизные марки, рулоны сигаретной бумаги, коробки с табаком, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Здесь же, прямо на производстве в жутких антисанитарных условиях, жили приезжие из ближнего зарубежья. Среди них оказались подростки, которые наравне со взрослыми трудились в цехе. За нарушение миграционного законодательства судом было принято решение о выдворении иностранцев на родину.

По факту незаконной миграции уже возбуждено уголовное дело.

- По факту незаконного изготовления табачной продукции вопрос о возбуждении уголовного дела решается, - уточнили в МВД. – Проводится проверка.