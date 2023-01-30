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НовостиОбщество30 января 2023 12:06

Как оплатить покупку безналично, используя только смартфон?

В прошлом году ряд пользователей столкнулись с невозможностью проведения операций в торговых точках без предъявления карты
Изображение предоставлено ПАО "Сбербанк"

Изображение предоставлено ПАО "Сбербанк"

Теперь такая возможность вновь появилась – Сбер внедрил новый удобный способ бесконтактной оплаты со смартфона по QR-коду со SberPay.

Технология работает предельно просто. Если у вас есть карта Сбербанка или ряда других финансовых организаций, а на смартфон установлено банковское приложение, то ничего подключать не нужно, сервис уже работает. Для оплаты покупок в торгово-сервисных точках достаточно отсканировать QR код на терминале продавца.

Данный тип оплаты доступен владельцам любых телефонов (даже без NFC) на Android и iOS. Клиентам Сбербанка бонусы СберСпасибо и мили Аэрофлота начисляются также, как и при оплате картой.

Немаловажный вопрос – безопасность. Персональный QR-код клиента каждый раз обновляется, им нельзя воспользоваться дважды, а когда сканируется код продавца – клиент видит, кому платит. Чек сохраняется в истории платежей.

В большинство торговых терминалов при подключении эквайринга от Сбера уже интегрирован сервис SberPay QR, поэтому предпринимателям дополнительно ничего настраивать не нужно, при этом есть возможность экономить до 20% на комиссии за эквайринг.

Сегодня в Ярославской области услуга по оплате через QR-код без предъявления карты внедрена уже более чем в 10 тысячах торговых точках и их число постоянно растет.

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