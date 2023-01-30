Спасатели предупредили ярославцев о метели и гололедице 31 января

31 января в Ярославской области ожидается метель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 31 января, в Ярославской области ожидается метель, ветер может усилиться до 15 метров секунду. Об ухудшении погода жителей региона предупредили сотрудники МЧС со ссылкой на Ярославский ЦГМС.

- На дорогах гололедица и снежный накат. Днем мокрый снег. Метеорологическая видимость 3 000 – 6 000 метров, при метели ухудшится до 1 000 метров, - сообщили в ведомстве.

Прогнозируется увеличение числа ДТП, повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе ЖКХ и травматизм среди населения.

В минувшие выходные синоптики Центра «Фобос» обещали в Ярославле 20-градусный мороз, однако, их прогноз не сбылся. Следующее серьезное похолодание ожидается в ночь на 12 февраля. Обещают -30 градусов. Посмотрим, сбудется ли данный прогноз.